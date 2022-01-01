Елена Синица Авианаправление Москва—Пермь вошло в ТОП-20 самых востребованных Годом ранее рейс не входил в двадцатку популярных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2022 года, авианаправление Москва—Пермь вошло в двадцатку популярных направлений по России. Об этом сообщает сервис «Туту.ру».

По словам аналитиков, в связи с закрытием ряда востребованных южных аэропортов в рейтинг популярных направлений по итогам 2022 года вошло несколько маршрутов, которые год назад в ТОП-20 не попадали. Это, к примеру, направления Москва—Красноярск, Москва—Омск, Москва—Пермь.





По данным этого же сервиса, стоимость билетов по направлению Москва—Пермь на текущей неделе варьируется от 4 до 11,5 тыс. руб. за прямой перелёт, но с ручной кладью, без багажа. Если же смотреть стоимость билетов в преддверии Нового года (с 29 декабря), то улететь из Москвы в Пермь можно за сумму от 12 до 20 тыс. руб. В этом случае багаж также не предусмотрен. Уточним, речь идёт о покупке билета только в одну сторону.





Если говорить о направлениях-лидерах, то чаще всего в 2022 году совершались рейсы между Москвой и Сочи. Доля этого направления выросла с 5,4 до 6,6% за год. Аналитики Туту отмечают, что год назад направление было на втором месте, а лидерство было у авиамаршрута Москва—Симферополь. Что касается перелёта из Москвы в Сочи, то средний чек на этом направлении в 2022 году составил 12 645 руб. туда-обратно.





На втором месте оказался авиарейс между Москвой и Санкт-Петербургом. За билет на этом маршруте в 2022 году платили в среднем 5504 руб. туда-обратно.





Замыкает тройку самых востребованных авианаправлений 2022 года маршрут Москва—Минеральные Воды. Средний чек составляет 9960 руб. туда-обратно.

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