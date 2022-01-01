В Пермском крае на предстоящей неделе ожидаются потепление и новые снегопады
Может выпасть до 200% нормы осадков
В Пермском крае на этой неделе ожидается повышение температуры воздуха и новые интенсивные снегопады. Как сообщили авторы проекта «Метеоролог и я», за предстоящие семь дней может выпасть до 200% нормы осадков.
Температура воздуха в течение недели будет колебаться в разные дни от −3…−8 градусов до −7…−12.
Интенсивные снегопады пройдут в начале недели и их возобновление возможно в выходные. В другие дни прогнозируется небольшой снег.
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