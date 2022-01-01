Елена Синица В Перми 12 декабря включат праздничную подсветку на телебашне Её можно будет наблюдать с 18:00 до 00:00 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В честь Дня Конституции 12 декабря в Перми включат праздничную подсветку на телебашне. Об этом сообщает горадминистрация.

Телебашня будет окрашена в цвета российского флага. Кроме этого, планируется световой салют в честь дня рождения Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра.





Подсветку можно будет наблюдать с 18:00 до 00:00. Праздничную подсветку телебашен также включат в Москве, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Твери и Саратове.

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