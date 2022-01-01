Максим Артамонов В Пермском крае за неделю на дорогах погибли восемь человек В регионе произошло 379 ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 5 по 11 декабря на территории Пермского края было зарегистрировано 379 ДТП, в которых погибли восемь человек и 40 получили травмы. Такие данные приводит пресс-служба Госавтонспекции Прикамья в официальном telegram-канале.

По данным ведомства, всего за неделю выявлено 11 417 нарушений:

— 159 водителей садились пьяными за руль;

— 143 человека управляли автомобилем без водительского удостоверения;

— 102 водителя нарушили правила перевозки детей;

— 132 водителя привлечены за выезд на встречную полосу движения;

— 587 нарушений связаны с повышенной тонировкой стёкол;

— 558 водителей не предоставили преимущество пешеходам;

— 60 нарушений ПДД допустили водители автобусов.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, Правила дорожного движения нарушили 922 пешехода.

При этом только за выходные, 10 и 11 декабря, на территории региона произошло 128 ДТП, в которых три человека погибли, а 20 получили травмы различной степени тяжести. В Перми было зарегистрировано 49 ДТП, в которых один человек погиб и три человека травмированы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о внимательности и дисциплине при управлении транспортом, особенно в сложных погодных условиях.

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