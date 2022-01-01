Максим Артамонов На трассе Пермь—Березники погиб пассажир легкового автомобиля Машина выехала на полосу встречного движения Поделиться Твитнуть

Фото: Типичные Березники

На трассе Пермь—Березники 11 декабря произошло ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля Lada Largus, ехавший из Перми в направлении Березников. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края.

По предварительным данным, в 14:00 водитель автомобиля Lada Largus в районе 161 км не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus, за рулём которого находился 53-летний водитель.

В результате водитель Lada Largus был госпитализирован, а его пассажир 1991 г.р. получил смертельную травму.

Сейчас по факту аварии полиция проводит проверку, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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