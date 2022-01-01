Андрей Стрельцов «Молот» проиграл в Тольятти «Лада» сумела взять реванш за поражение в Перми Поделиться Твитнуть

Пермский хоккейный клуб продолжил выездное турне на берегах Волги. Поединок сложился неудачно, «Молот» уступил со счётом 1-3.

В начале встречи отличился Арсений Ерохин, однако затем забивали только игроки «Лады». Таким образом, «волжане» взяли реванш за поражение в Перми в ноябре.





Очередную игру в чемпионате ВХЛ подопечные Сергея Бердникова проведут вновь на выезде, 13 декабря в Туле, против АКМ.

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