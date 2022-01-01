Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл в Тольятти
«Лада» сумела взять реванш за поражение в Перми
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Пермский хоккейный клуб продолжил выездное турне на берегах Волги. Поединок сложился неудачно, «Молот» уступил со счётом 1-3.
В начале встречи отличился Арсений Ерохин, однако затем забивали только игроки «Лады». Таким образом, «волжане» взяли реванш за поражение в Перми в ноябре.
Очередную игру в чемпионате ВХЛ подопечные Сергея Бердникова проведут вновь на выезде, 13 декабря в Туле, против АКМ.
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