Андрей Стрельцов
Биатлонист из Чайковского стал вторым на этапе Кубка страны
Иван Колотов отличился в масс-старте
Поделиться
Твитнуть
Спортсмен, представляющий Пермский край, Иван Колотов отличился на стартах в Тюмени, где проходит третий этап Кубка России по биатлону. В воскресенье он завоевал серебряную награду в масс-старте.
Первенствовал Даниил Серохвостов, допустивший лишь одну ошибку на огневых рубежах. Следом за ним финишировал спортсмен из Чайковского Иван Колотов. Бронза у призёра олимпийских игр Эдуарда Латыпова.
Напомним, в 2020 году Колотов стал победителем чемпионата России в одиночной смешанной эстафете, в составе команды Пермского края вместе с Валерией Васнецовой.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть