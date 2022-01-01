Андрей Стрельцов Биатлонист из Чайковского стал вторым на этапе Кубка страны Иван Колотов отличился в масс-старте Поделиться Твитнуть

Спортсмен, представляющий Пермский край, Иван Колотов отличился на стартах в Тюмени, где проходит третий этап Кубка России по биатлону. В воскресенье он завоевал серебряную награду в масс-старте.

Первенствовал Даниил Серохвостов, допустивший лишь одну ошибку на огневых рубежах. Следом за ним финишировал спортсмен из Чайковского Иван Колотов. Бронза у призёра олимпийских игр Эдуарда Латыпова.





Напомним, в 2020 году Колотов стал победителем чемпионата России в одиночной смешанной эстафете, в составе команды Пермского края вместе с Валерией Васнецовой.

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