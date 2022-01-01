Елена Синица
У вылетевшего из Перми ИЛ-76 отказал двигатель
Самолет летел в Ульяновск
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Вчера, 10 декабря, экипаж военного самолёта ИЛ-76, летевшего из Перми в Ульяновск, доложил об отказе одного из двигателей. Об этом сообщает т телеграм — канал Aviaincident.
В результате было принято решение выключить третью силовую установку и продолжить полет к аэродрому назначения.
Эксплуатантом борта является Минобороны Российской Федерации.
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