Елена Синица У вылетевшего из Перми ИЛ-76 отказал двигатель Самолет летел в Ульяновск Поделиться Твитнуть

Вчера, 10 декабря, экипаж военного самолёта ИЛ-76, летевшего из Перми в Ульяновск, доложил об отказе одного из двигателей. Об этом сообщает т телеграм — канал Aviaincident.

В результате было принято решение выключить третью силовую установку и продолжить полет к аэродрому назначения.





Эксплуатантом борта является Минобороны Российской Федерации.

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