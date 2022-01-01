Елена Синица

В Пермском крае выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом

Скончались ещё два жителя

Поделиться
коронавирус тесты

  Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит портал «Стоп коронавирус».

За эти же сутки пришлось госпитализировать 28 жителей региона. В то же время выздоровели 169 человек, умерли двое.

С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 451 038 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться