Елена Синица
В Пермском крае выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом
Скончались ещё два жителя
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 242 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит портал «Стоп коронавирус».
За эти же сутки пришлось госпитализировать 28 жителей региона. В то же время выздоровели 169 человек, умерли двое.
С начала пандемии в Пермском крае официально подтверждено 451 038 случаев заражения коронавирусом.
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