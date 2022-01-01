Елена Синица В Прикамье произошло 15 пожаров за сутки Из них три — в краевой столице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за минувшие сутки, 10 декабря, произошло 15 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Так, четыре пожара произошли на территории Пермского муниципального округа, три пожара — в Перми, два пожара — в Краснокамском городском округе.





По одному пожару случилось на территориях Чердынского, Чусовского, Октябрьского городских округов, Куединского, Уинского, Кудымкарского муниципальных округов.

В результате пожаров погибших и травмированных нет.





Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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