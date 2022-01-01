Максим Артамонов В Пермском крае чиновники отчитались о ликвидации 105 тыс. квадратных метров аварийного жилья

Больше всего аварийных домов в Перми и Кунгуре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году по федеральной и региональной программам по расселению аварийных домов краевые власти планируют ликвидировать порядка 105 тыс. кв м аварийного жилья. Точно такие же планы у чиновников на следующий год. Об этом рассказала заместитель министра строительства Пермского края, начальник управления жилищной политики Фаина Минх во время видеотрансляции «ВКонктакте».



Минх отметила, что в 2023 году начнётся массовое строительство жилья для переселения граждан из аварийного фонда. За два года на территории 16 муниципалитетов будет построено порядка 120 тыс. кв м.



«Для нас это очень серьёзная задачка, потому что первые этапы программы [по расселению] реализовывались за счёт быстрых способов переселения предоставление возмещения, субсидий либо приобретение жилья на вторичном рынке. Сейчас мы больше уходим в сторону именно строительства нового жилья» — сообщила чиновница.



Речь идёт о Губахе, Кунгуре, Кудымкаре, Краснокамске, Барде, Гайнах и других территориях.



Отвечая на вопрос жительницы Кунгура, которая сообщила о том, что в городе опасные для жизни дома не расселяются и муниципалитет ничего не делает, Фаина Минх признала, что в Кунгуре «очень большой объём аварийного жилищного фонда»



«По объёмам ликвидации аварийного жилья в абсолютных цифрах Кунгур занимает второе место после Перми. Если в Перми в рамках только нацпроекта [по переселению из аварийного жилья] включены около 170 тыс. кв. м, то в Кунгуре порядка 40 тыс. кв м будет расселено. Темпы очень серьёзные», — рассказала она.



Чтобы дом признали аварийным, нужно обратиться с заявлением в межведомственную комиссию при муниципальном образовании, где расположен этот дом, добавила начальник управления жилищной политики.



Напомним, по данным краевого минстроя, в Пермском крае в аварийных домах живут более 50 тыс. человек, а сам фонд таких домов по площади приблизился к 1 млн кв. м.



По мнению Фаины Минх, такие высокие цифры связаны с тем, что долгие годы жилищный фонд не обследовался и не признавался аварийным. «По факту дома стояли, были в аварийном состоянии, но заключений об их аварийности не было, и люди не могли реализовать свои права на получение другого жилья», — пояснила чиновница.



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