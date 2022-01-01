Андрей Стрельцов «Молот» с победы начал выездную серию игр В Казани был обыгран «Барс» Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

«Молотобойцы» свою последнюю выездную серию игр в этом году начали матчем в Казани. Поединок получился упорным. Пермские хоккеисты постоянно вели в счёте, но довести матч до победы в основное время не получилось.

Всё решилось в овертайме. Победную точку поставил Константин Пархоменко. Итог поединка — 3:4.

В составе «Молота» также отличились Никита Кирьянов и дважды Дмитрий Воробьёв.

Следующий матч пермская команда проведёт в воскресенье, 11 декабря. Она выступит Тольятти против ХК «Лада».

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