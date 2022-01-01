Андрей Стрельцов
«Молот» с победы начал выездную серию игр
В Казани был обыгран «Барс»
«Молотобойцы» свою последнюю выездную серию игр в этом году начали матчем в Казани. Поединок получился упорным. Пермские хоккеисты постоянно вели в счёте, но довести матч до победы в основное время не получилось.
Всё решилось в овертайме. Победную точку поставил Константин Пархоменко. Итог поединка — 3:4.
В составе «Молота» также отличились Никита Кирьянов и дважды Дмитрий Воробьёв.
Следующий матч пермская команда проведёт в воскресенье, 11 декабря. Она выступит Тольятти против ХК «Лада».
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