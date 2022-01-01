В Прикамье стартовали курсы оказания первой доврачебной помощи Поделиться Твитнуть

На базе Пермского государственного медицинского университета 9-10 декабря началось обучение первого потока волонтёров по курсу «Оказания первой доврачебной помощи для волонтёров». Такие курсы организованы в Пермском крае при поддержке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».

Курс даёт возможность получить теоретические знания и практические навыки оказания первой помощи при неотложных состояниях. Как поясняет региональный координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия», главный врач Пермской краевой клинической инфекционной больницы Григорий Цепаев, такие знания могут пригодиться в любой экстремальной ситуации.

Григорий Цепаев:

— Курсы дают возможность понять, как без применения каких-то специальных медицинских знаний оказывать первую помощь любому человеку в случае ЧП, когда возникает резкое ухудшение его состояния. Программа курса состоит из двух частей. Первую дистанционно проводит на базе Высшей партийной школы Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова. В регионах на базе симуляционных центров слушателям дают практические навыки. Ведь для того, чтобы эффективно оказывать помощь, недостаточно прочитать учебник или прослушать лекцию. Нужно увидеть и понять, как это делается руками.

Как рассказывает Григорий Цепаев, один из таких симуляционных центров создан на базе Пермского государственного медицинского университета. Здесь есть соответствующие тренажёры и другие приспособления для обучения по нескольким специальным программам для врачей и медсестёр различных специальностей. В частности, есть и 8-часовая программа оказания первой помощи при неотложных состояниях. Эта программа даёт навыки поддержания и облегчения состояния пациента до прибытия профессиональных медиков.

Преподаватели курса расскажут об основах общего ухода за пациентами: способы оказания первой помощи при угрожающих здоровью и жизни состояниях, научаться на симуляторах и тренажерах базовую сердечно-легочную реанимацию, помощь при различных, отработают порядок действий в критических ситуациях.

Как подчёркивает Григорий Цепаев, после обучения на курсах слушатели, хотя и получат навыки оказания первой помощи, но не смогут стать медсестрой или медбратом в медучреждениях. Для этого требуется всё же более глубокое обучение — так, для младших медсестёр и санитарок предусмотрено обучение двух месячное обучение в медицинских образовательных учреждениях.

Симуляционный центр на базе Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера — не единственный в регионе. Проект «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» оценил готовность таких центров в нашем регионе. Помимо Пермского государственного медицинского университета им. Е.А. Вагнера, они созданы и работают на базе Пермского Центра медицины катастроф, Пермского базового медицинского колледжа и Пермского института повышения квалификации работников здравоохранения. В них проходят обучение, в том числе, сотрудники скорой помощи, специалисты МЧС и других профессий.

Второй поток курса «Навыки первой доврачебной помощи для волонтёров» пройдёт 15-16 декабря.

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