Елена Синица Иностранцам запретили пользоваться услугами суррогатного материнства в России Закон принят во втором и третьем чтении Поделиться Твитнуть

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Уточняется, что для российских граждан, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется. Также запрет не будет распространяться, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем.

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