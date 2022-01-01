Елена Синица В Перми на кадастровый учёт поставили три новостройки Они находятся в Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах города Поделиться Твитнуть

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Росреестр поставил на кадастровый учёт три новостройки в Перми. Об этом сообщает пресс-служба минимущества Пермского края.

Так, речь идёт о десятиэтажном многоквартирном доме «Хюгге» в Индустриальном районе города (ул. Советской Армии, 64). Дом имеет площадь 5,5 тыс. кв. м. В нём размещено 68 квартир, а также офисные помещения.





Также поставлен на учёт жилой дом в ЖК «Дом на Анри» в Мотовилихинском районе (ул. Анри Барбюса,43, корп. 1). В составе жилого комплекса 3 кирпичных дома с закрытой дворовой территорией. В сданном доме 107 квартир и 57 нежилых помещений.





Третий дом — жилой комплекс на ул. Муромской, 24а в Свердловском районе. Дом состоит из двух жилых секций одинаковой этажности (26 этажей, в том числе один подземный) на 548 квартир.

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