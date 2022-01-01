Максим Артамонов Участника СВО из Пермского края наградили медалью «За отвагу» Он эвакуировал своих сослуживцев Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Компрос

Житель Гамово Данил М., участвовавший в российской спецоперации на территории Украины, награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщает telegram-канал «Компрос».

Уроженец Прикамья служит водителем КАМАЗа, во время одной из поездок в зоне боевых действий он заметил дым разбитой колонны и эвакуировал пятерых раненых бойцов. Затем он совершил ещё один выезд и забрал всех остальных.

Напомним. 5 декабря в Соликамске за участие в спецоперации на Украине наградили медалью «За отвагу» бойца ОМОНа Владислава Украинца.

Церемония награждения состоялась в местной СШОР «Олимпиец», где Владислав Украинец тренировался и стал мастером спорта России международного класса по кикбоксингу. Его военная специальность — инженер-сапёр. В ходе СВО военнослужащий получил ранение, но спас своих товарищей.

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