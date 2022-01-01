Боец ОМОНа из Пермского края награждён медалью за участие в спецоперации на Украине Во время СВО Владислав Украинец получил ранение, но спас своих товарищей Поделиться Твитнуть

Владислав Украинец

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Боец ОМОНа из Соликамска Пермского края Владислав Украинец за участие в спецоперации на Украине награждён медалью «За отвагу». Об этом сообщает ВЕТТА.

Церемония награждения состоялась в понедельник, 5 декабря, в местной СШОР «Олимпиец».

В этой школе Владислав Украинец тренировался, стал мастером спорта России международного класса по кикбоксингу. Его военная специальность - инженер-сапёр.

В боях в ходе специальной военной операции военнослужащий получил ранение, но спас своих товарищей.

Указ о награждении жителя Прикамья 29 сентября подписал президент Владимир Путин.

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