Елена Синица «Мотовилиха» освоила выпуск спецстали для энергоблока нового поколения Первая партия стальных поковок уже поставлена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» освоило производство жаропрочной высоколегированной стали. Её будут применять для изготовления конструктивных деталей энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Об этом сообщает Ростех.

Предприятие уже поставило первую партию стальных поковок объёмом 150 тонн для изготовления конструктивных элементов энергоблока нового поколения, рассказал директор предприятия Сергей Дядькин.





Строительство первого в мире энергоблока нового поколения началось летом 2021 года в Томской области. Новая реакторная установка БРЕСТ-ОД-300 будет работать на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.

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