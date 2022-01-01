Елена Синица
«Мотовилиха» освоила выпуск спецстали для энергоблока нового поколения
Первая партия стальных поковок уже поставлена
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ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» освоило производство жаропрочной высоколегированной стали. Её будут применять для изготовления конструктивных деталей энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Об этом сообщает Ростех.
Предприятие уже поставило первую партию стальных поковок объёмом 150 тонн для изготовления конструктивных элементов энергоблока нового поколения, рассказал директор предприятия Сергей Дядькин.
Строительство первого в мире энергоблока нового поколения началось летом 2021 года в Томской области. Новая реакторная установка БРЕСТ-ОД-300 будет работать на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем.
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