Максим Артамонов Пермяки вновь публикуют кадры с клубами дыма в Закамске На Пороховом заводе утверждают, что «происшествий не было, всё спокойно» Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала ЧП ДТП Пермь

Пермяки сообщили в соцсетях о столбе дыма, который появился над Кировским районом. Видео с белыми клубами опубликовано в telegram-канале ЧП ДТП Пермь.

На Пермском пороховом заводе, откуда предположительно мог идти дым, сообщали, что утром 9 декабря на предприятии не было происшествий.

«Никаких происшествий 9 декабря не было, всё спокойно», — пояснили perm.aif.ru на заводе.

Напомним, аналогичный случай произошёл 5 декабря. Тогда пользователи соцсетей опубликовали в паблике «Подслушано Пермь» видео, как в районе завода поднимается густой столб дыма. Автор утверждал, что кадры сняты утром, и сопроводил их пояснением: «На пороховом заводе опять что-то взорвали».

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