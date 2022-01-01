Жители Перми обсудили столб дыма над пороховым заводом Сообщений о ЧП в службу 112 не поступало Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

В понедельник, 5 декабря, в паблике «Подслушано Пермь» появилось видео, как в районе Пермского порохового завода поднимается густой столб дыма. Автор утверждает, что кадры сняты сегодня утром, и сопровождает их пояснением: «На пороховом заводе опять что-то взорвали».

В комментариях жители предположили, что на предприятии проводятся очередные испытания: «на то он и пороховой завод», другие заметили, что «там на полигоне каждый день что-то взрывают. Сегодня меньше, завтра больше».

В минтербезе Прикамья сообщили, что никаких сообщений о чрезвычайных ситуациях в районе завода в службу 112 сегодня не поступало.

Напомним, на пороховом заводе в Перми в этом году произошло два ЧП: 22 октября во время пожара в одном из цехов погибли три человека, а 1 мая произошло возгорание продукции, в результате которого скончались три сотрудницы.

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