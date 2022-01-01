Максим Артамонов В Перми стали известны имена троих погибших сотрудников порохового завода Две недели назад они погибли на производстве Поделиться Твитнуть

Талгат Таиров

Пермский пороховой завод назвал имена сотрудников, которые погибли в результате несчастного случая на производстве 22 октября. Это прессовщик 5-го разряда Константин Ужегов, слесари-ремонтники по обслуживанию оборудования Евгений Чиндимиров и Александр Гилев. У двоих работников остались семьи, сообщает заводская газета «Кировец».

По данным газеты, все трое погибли на месте. Еще один сотрудник, мастер участка, в тяжёлом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ им. С.Н. Гринберга.

Напомним, ЧП произошло 22 октября в 21:14 в кабине пресса № 7 здания производства «Пластмассы» — там возникло горение в замкнутом объёме остатков блока спецпродукции.

После происшествия по факту гибели работников завода следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Это уже не первое ЧП на заводе в текущем году. Так, 1 мая около 20.00 на участке № 12 производства «Пластмассы» произошло возгорание продукции на площади более 500 кв. м. В результате пострадали три работницы (1963, 1977 и 1986 г.р.), одна из них погибла на месте, остальные скончались в больнице.

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