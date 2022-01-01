Виртуоз с феноменально совершенной техникой сыграет в Перми на «свят-инструменте» Поделиться Твитнуть

Краевая филармония представляет сольный концерт народного артиста России Александра Князева. Один из самых выдающихся музыкантов нашего времени откроет IX Международный Рождественский фестиваль (6+).





«Князев — артист, обладающий невероятной музыкальностью, самобытным мышлением и феноменально совершенной техникой, — пишут о нём критики. — Русский виолончелист Александр Князев, бесспорно, один из немногих, кто достиг высочайшего признания и принадлежит к числу выдающихся классических музыкантов нашего времени».





Солист Московской филармонии Александр Князев успешно выступает в трёх амплуа: виолончелиста, органиста и пианиста. Музыкант завоевал международное признание, став лауреатом престижных исполнительских конкурсов, в их числе: им. П.И. Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, им. Гаспара Кассадо во Флоренции. Князев — многократный лауреат международной премии Echo Klassik.





В качестве солиста выступал практически со всеми крупнейшими оркестрами мира, выдающимися дирижёрами и ведущими исполнителями. Его называют преемником Ростроповича, с которым Князев неоднократно выступал на одной сцене. Играл в престижных залах, таких как Концертгебау в Амстердаме, Зал Плейель и Театр Елисейских полей в Париже, Дворец изящных искусств в Брюсселе, Вигмор-холл и Королевский Фестиваль-холл в Лондоне, Моцартеум в Зальцбурге, Музикферайн и Концертхаус в Вене. Был участником многих международных музыкальных фестивалей — от Японии до Бразилии, регулярно проводит мастер-классы в самых разных странах. Был в составе жюри II Международного юношеского конкурса им. Чайковского в Японии, а также трёх международных конкурсов им. Чайковского в Москве. В репертуаре Александра Князева практически все сочинения, написанные для виолончели, а также множество органных произведений.





Королевой вечера станет виолончель знаменитого итальянского мастера XVIII века Карло Бергонци, самого любимого и единственно достойного ученика Антонио Страдивари. Исключительный по своей сохранности, подбору дерева и совершенству работы музыкальный инструмент был изготовлен в 1733 году. Восхищаясь звучанием и тембром этой виолончели, на ней играли крупнейшие виолончелисты своего времени — Григорий Пятигорский, Святослав Кнушевицкий. Мстислав Ростропович называл её «свят-инструмент».





Александр Князев играет на ней 35 лет: «Моя виолончель — изумительная. Я ещё не встречал виолончель такого уровня, такой невероятной силы и тембра. Когда я издал на ней первый звук, чуть с ума не сошёл от восторга. Она пробивает плотность звука любого оркестра».





В истории каждого музыкального инструмента есть произведения, которые можно назвать знаменательными. Открывая и демонстрируя уникальные возможности инструмента, они дают ему выход на большую сцену. Для виолончели таким пропуском в высокий мир музыки стали Сюиты для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха.





Шесть Виолончельных сюит были созданы композитором в Кётене, где он находился на службе у князя Ангальт-Кётенского в качестве капельмейстера и пребывал на этой должности в течение 6 лет до 1723 года. Князь увлекался музыкой и высоко почитал талант Баха, давая ему творческую свободу. В Кётенский период жизни Бах подарил миру блистательные образцы светской музыки, в числе которых и сюиты для виолончели соло. Эти сюиты, в полной мере отразившие полифонический гений Баха, показали, что виолончель — и мелодически, и технически совершенный инструмент, которому под силу передавать самые глубокие эмоции. Самые именитые виолончелисты всего мира исполняли эти сюиты, среди них Пабло Казальс, Мстислав Ростропович, Йо-Йо Ма.





Александр Князев исполнит четыре из шести сюит: № 3 До мажор, № 5 до минор, № 4 Ми-бемоль мажор и № 6 Ре мажор. Каждая из них состоит из прелюдии, аллеманды, куранты, сарабанды, двух танцев (бурре в сюитах № 3 и 4, гавотов в № 5 и 6) и жиги. Самая трудная для исполнения — Шестая сюита, она написана для пятиструнной виолончели viola pomposa, которой в наше время не существует. Поэтому её исполнение для виолончелиста — показатель настоящего мастерства и профессионализма.





Александр Князев уже не раз исполнял на концертах полностью весь цикл из шести сюит. Первая запись цикла состоялась в 1995 году на японской фирме TRITON и была переиздана в 2010 году этой же фирмой. В 2003 году на крупнейшей звукозаписывающей студии Warner classic все шесть сюит были записаны повторно. Обе записи удостоены высочайших оценок критиков и многих выдающихся музыкантов, а Warner classic предложила Александру в 2020 году вновь (в третий раз!) записать сюиты.





19 декабря в 19.00. Органный концертный зал.





К прямой трансляции концерта присоединятся Губаха, Кунгур, Ильинский, Чернушка, Оса, Звёздный, Орда, Усть-Качка, Ключи, Красный Яр, Белоево, Юрла, Большая Соснова, Добрянка, Чёрмоз, Елово, Новые Ляды, Чердынь, Оханск, Берёзовка, Верх-Иньва, Верещагино, Нытва, Гремячинск, Гайны, Юсьва.





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