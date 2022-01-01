Жительница Прикамья украла с банковских карт россиян 220 тыс. рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамском городском суде Пермского края вынесен приговор ранее судимой 45-летней жительнице посёлка Оверята. Женщина совершила 25 краж с банковских счетов.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, с августа 2020 года по февраль 2021-го подсудимая, используя личный кабинет на сайте оператора сотовой связи и опцию подмены номера, получала доступ к различным телефонным номерам с подключенной услугой «мобильный банк», а потом без ведома владельца входила в личный кабинет и похищала деньги.

Потерпевшими стали жители Республик Дагестана и Татарстана, Москвы, Московской, Свердловской и Курганской областей. Общая сумма похищенного превысила 220 тыс. руб.

Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась, причинённый ущерб возместила.

Решением суда женщина приговорена к трём годам лишения свободы и штрафу 100 тыс. руб. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения её ребёнком 14 лет.

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