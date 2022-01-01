Андрей Стрельцов «Парма» потерпела разгромное поражение Пермский баскетбольный клуб уступил питерскому «Зениту» более 30 очков Поделиться Твитнуть

В матче чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в Санкт-Петербурге уступила местному «Зениту» со счётом 91:60.​

18 очков в составе пермской команды на свой счёт записал Александр Платунов. Ещё 16 очков на счету Малика Диме.

«Парма» на сегодня занимает восьмое место в турнирной таблице. У подопечных Евгения Пашутина пять побед после четырнадцати игр.

Следующий матч пермская баскетбольная дружина сыграет своей площадке против БК «Минск». Встреча состоится 13 октября.

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