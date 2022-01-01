Из Пермского края за границу выехали 475 собак и кошек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным регионального управления Россельхознадзора, с начала года на территории Пермского края было оформлено и завизировано 687 ветеринарных сертификатов на некоммерческий вывоз животных-компаньонов.

Животных планировалось вывезти в Турцию, Израиль, Грузию, Польшу, Абхазию, Германию, Болгарию, Белорусь, Кипр, Индию, Марокко, Армению, Казахстан, Сербию, Узбекистан, Киргизию, Грецию, Монголию и др.

Прошли ветеринарный контроль 475 животных: 296 собак и 175 кошек различных пород, а также беспородные животные.

Проверочные мероприятия проводились с целью убедиться в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев и в соответствии документов всем необходимым международным требованиям.





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