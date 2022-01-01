В пермских магазинах продавали некачественную полукопчёную колбасу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ноябре сотрудники Россельхознадзора взяли в магазинах Прикамья пробы полукопченой колбасы «Краковская» производства ИП Гуляев из Кудымкарского района и выявили несоответствие требованиям ГОСТа, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, установлено, что в колбасе была превышена массовая доля влаги и обнаружена видоспецифичная ДНК курицы, которой в продукции быть не должно.

Выявленные несоответствия свидетельствуют о нарушении требований технических регламентов таможенного союза, ряда федеральных законов и ветеринарных правил.

В Россельхознадзоре отметили, что данная партия колбасы «Краковской» весом 484 кг была направлена в розничные магазины Пермского края. Все участники оборота данной партии продукции проинформированы о выявленном нарушении.

Производителю объявлено предостережение.





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