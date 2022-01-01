Максим Артамонов В Пермском крае открыли мемориальную доску участнику СВО Дмитрию Данилову Его убили ещё в марте этого года в ЛНР Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Константина Лызова

В Добрянке власти открыли мемориальную доску в память об участнике спецоперации Дмитрии Данилове. Её разместили на пожарно-спасательной части № 115. Он здесь работал пожарным. Об этом рассказал глава Добрянского городского округа Константин Лызов в своём telegram-канале.



Он пояснил, что с инициативой создания памятной доски вышли сослуживцы Дмитрия, и чиновники их поддержали.



Имена всех погибших в ходе спецоперации будут увековечены в сквере им. Захарченко, добавил Лызов, не уточнив, кого он имел в виду — участников СВО из Добрянки, Пермского края или со всей России.



Дмитрию Данилову было 29 лет, у него осталась жена, которая ждёт ребёнка. В 2014 году он ушёл служить по контракту в морскую пехоту — в военной части в Петропавловске-Камчатском. Был командиром отделения разведки.



Молодой человек погиб в марте и стал 18-м погибшим в ходе спецоперации на Украине военнослужащим из Пермского края. В июне добрянской улице в микрорайоне Крутая Гора было присвоено имя Дмитрия Данилова.



Напомним, в начале ноября в Добрянке сквер на пересечении улиц Советская и Ветеранов войны получил имя бывшего главы ДНР, убитого в результате теракта, Александра Захарченко.



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