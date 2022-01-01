Елена Синица На следующей неделе без холодной воды останутся десятки домов Перми Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми запланировано отключение холодной воды. Причина — планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 12 декабря с 09:00 до 19:00 холодную воду отключат по адресам: ул. Грачева, 12, 14а, 25, ул. КИМ, 5, 9, 13, 15, 41, 44, 46, ул. Хрустальная, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8.





Затем, 13 декабря, с 10:00 до 15:00 отключение запланировано в домах на ул. КИМ, 81, 83, Лебедева, 23, Тургенева, 6, 8, 10, Халтурина, 2.





Также отключат холодное водоснабжение с 10:00 14 декабря ровно на сутки в домах на ул.: Красновишерская, 67, 69 и Фрезеровщиков, 90, 94, 96.





С полным перечнем домов можно ознакомиться здесь.

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