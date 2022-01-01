Елена Синица Завершено строительство дороги к горнолыжному курорту «Такман» Протяжённость дороги составляет свыше 1,2 км Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Подрядчик завершил строительство дороги, которая свяжет обход Чусового с микрорайоном Дальний Восток и горнолыжным комплексом «Такман». Протяжённость дороги составляет свыше 1,2 км. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Исполнителем работ являлся ООО «АБЗ № 1». Работы выполнялись на двух участках: первый — выезд из города на обход Чусового протяжённостью 287 м, второй участок — съезд с обхода Чусового в направлении «Такмана».





Как отметил губернатор региона Дмитрий Махонин, важно обеспечивать доступность горнолыжных курортов в регионе. По его словам, это сделает территорию более привлекательной как для жителей других муниципалитетов края, так и для гостей из других регионов страны.





В региональном минтрансе добавили, что для ввода объекта в эксплуатацию и запуска движения осталось получить положительное заключение о соответствии построенного объекта от Инспекции государственного строительного надзора.

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