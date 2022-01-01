За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 227 человек
Двое скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 227 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 94 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 46 человек, 187 выздоровели, двое скочнались.
Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Пермском и Краснокамском округах.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 450 229. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 125 человека.
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