За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 227 человек Двое скончались Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 227 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 94 жителя в возрасте 60 лет и старше. Госпитализированы 46 человек, 187 выздоровели, двое скочнались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, Пермском и Краснокамском округах.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 450 229. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 125 человека.

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