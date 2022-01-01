Выбран перевозчик на новый автобусный маршрут до пермского микрорайона Висим Поделиться Твитнуть

Павел Шатров

В Перми подвели итоги конкурса по поиску перевозчика, который будет обслуживать новый автобусный маршрут № 37 «Улица Ушинского — М/р Висим». Контракт на исполнение работ заключен с ИП Денис Миронов. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Как говорится в техническом задании, автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Ушинского, Гайдара, Юрша, Уинской, Тургенева, КИМ, Ивановской, Свердлова, 1905 года, Восстания. В обратном направлении они будут проезжать по ул. Восстания, площади Восстания, улицам Славянова, Лифанова, Свердлова, Уральской, Грачёва, Барбюса, Ивановской, КИМ, Тургенева, Уинской, Юрша, Гайдара, Ушинского.

Предполагается, что на маршруте будут работать 10 автобусов малого класса. Первый рейс состоится 9 января.

Напомним, сейчас микрорайон обслуживает только один автобусный маршрут № 17 «Висим-2 — Площадь Дружбы». В дептрансе рассказали, что с 4 ноября на маршруте было увеличено количество отправлений, а по выходным сократился интервал на укороченных рейсах (№ 17К), отправляющихся от ул. Красногвардейской.









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