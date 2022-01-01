Жителя Ростова-на-Дону осудят за обман курьеров из Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В прокуратуре Перми утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ростова-на-Дону. Он обвиняется в совершении мошенничеств.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, мужчина в 2020 и 2021 годах делал заказы в предприятиях общественного питания на доставку продукции в Перми, Оренбурге, Абакане, Братске и других городах.

Когда курьер приезжал на место и не обнаруживал заказчика, то начинал звонить по контактному телефону в квитанции. Злоумышленник отвечал, что пока находится по другому адресу, и просил перечислить на счёт его мобильника денежные средства, обещая чуть позже приехать и рассчитаться.

Всего мужчине удалось ввести в заблуждение восемь человек и похитить у них около 30 тыс. руб.

Уголовное дело будет рассмотрено в Перми мировым судьёй.

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