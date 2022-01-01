Максим Артамонов Депутаты Госдумы приняли поправки в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными

Такая норма будет распространятся на правоотношения, которые возникли с 21 сентября этого года Поделиться Твитнуть

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправку в Трудовой кодекс, которая призвана защитить трудовые права мобилизованных в рамках спецоперации на Украине граждан. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.



По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «выполняя задачи спецоперации, мобилизованные должны быть уверены, что по возвращении домой они не останутся без работы».



«Поправкой второго чтения в законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника», — сказал Володин.



Эта норма будет распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, то есть с того дня, когда президент Путин объявил о начале мобилизации в России.



Другие подробности по поводу законопроекта на сайте Госдумы не уточняются.



В начале ноября в Госинспекции труда в Пермском крае пояснили, в каких случаях работодатель имеет право уволить мобилизованного на военную службу сотрудника.



Согласно ч. 10 ст. 351.7 ТК РФ расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, но есть ряд исключений. Например, увольнение последует, если организация ликвидируется, либо ИП прекращает свою деятельность. Также уволить мобилизованного на военную службу гражданина можно законно, если вышел срок заключённого с ним срочного трудового договора.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Количество мобилизованных в Пермском крае жителей не раскрывается. Известно лишь, что с конца сентября из Прикамья в учебные центры Свердловской, Тюменской и Оренбургской областей было отправлено несколько эшелонов резервистов.



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