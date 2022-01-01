В Пермской инспекции труда рассказали, когда работодатель может уволить мобилизованного Поделиться Твитнуть

В Государственной инспекции труда в Пермском крае пояснили, в каких случаях работодатель имеет право уволить мобилизованного на военную службу сотрудника.

В ведомстве отметили, что согласно ч. 10 ст. 351.7 ТК РФ расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не допускается, но есть ряд исключений.

Например, увольнение последует, если организация ликвидируется либо ИП прекращает свою деятельность. Также уволить мобилизованного на военную службу гражданина законно, если вышел срок заключённого с ним срочного трудового договора.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Число мобилизованных в Пермском крае жителей не раскрывается. Известно лишь, что с конца сентября из Прикамья в учебные центры в Свердловскую, Тюменскую и Оренбургскую областей было отправлено несколько эшелонов резервистов.

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