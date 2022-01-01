В Перми запустили доставку из «Вкусно – и точка»

"Вкусно и точка" у ТРК "Столица" в Перми Константин Долгановский

В Перми с помощью «Яндекс Еды» и Delivery Club теперь можно делать заказы в сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщили в пресс-службе сервисов.

Уточняется, что у пользователей будет возможность выбрать либо самовывоз, либо доставку. При оформлении первым способом заказ будет готов в течение 15 минут. Доставку же необходимо ожидать в течение получаса.





Помимо Перми, сервисы запустили доставку в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Архангельске, Новосибирске, Калининграде, Смоленске, Твери. К концу зимы услуга начнёт действовать везде в России, где работают Delivery Club и «Яндекс Еда» и где есть предприятия «Вкусно — и точка».