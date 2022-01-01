Максим Артамонов В 2021 году Пермский край занял пятое место в России по вовлечению населения в добровольчество В нашем регионе волонтёрством занимались 19% жителей Поделиться Твитнуть

По данным Росмолодёжи, в Пермском крае 19% граждан в 2021 году занимались добровольческой (волонтёрской) деятельностью. Это пятое значение среди всех регионов России.

На первом месте оказалась Магаданская область — в этом регионе 29,2% населения участвовали в добровольчестве. Далее следуют Иркутская область, Республика Алтай и Московская область — 20,6%, 20,1% и 19,6%, соответственно.

Международный день добровольца во имя экономического и социального развития отмечается ежегодно 5 декабря. Его установила Генассамблея ООН.

Понятие «волонтёр» вошло в обиход ещё в XVII веке из Европы — так называли тех, кто добровольно отправлялся на военную службу.

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