Елена Синица Госдума приняла поправки для перевода школ с муниципального уровня на региональный Поправки поддержаны в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом чтении приняты поправки в закон об образовании, которые позволят переводить школы с муниципального уровня на региональный. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сейчас многие проблемы школ не получается решить на муниципальном уровне в силу нехватки средств.





«У них нет средств ни на ремонт и закупку оборудования, ни на создание системы стимулов, которые могли бы привлечь учителей и их семьи приезжать работать в села, малые города», — сказал Володин.





Он отметил, что перевод школ на региональный уровень позволит повысить качество образования, решать кадровые и материально-технические проблемы.

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