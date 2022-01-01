Пермский бизнесмен осуждён за мошенничество с поставками мебели в школы Поделиться Твитнуть

В Кировском райсуде Перми вынесен приговор руководителю ООО, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в ходе следствия и суда было установлено, что виновный с 2018 по 2020 год, имея зарегистрированную на своё имя коммерческую организацию, похитил у образовательных учреждений региона свыше 1,3 млн руб.

Бизнесмен направлял в школы письма с предложениями о продаже мебели и прочего оборудования, необходимого в образовательном процессе. При этом он достоверно знал, что не сможет исполнить взятые на себя обязательства.

За два года мужчина заключил договоры с 26 школами, а поступившие на его счёт деньги он потратил по своему усмотрению.

Виновного приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима, также он должен будет выплатить причинённый преступлением ущерб.





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