Запрет полётов в аэропорты юга и центра России продлён до 15 декабря Ограничения касаются 11 российских аэропортов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 15 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Симферополь, Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Курск, Липецк и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет на полёты в 11 городов юга и центра страны действует со дня начала российской специальной операции на Украине 24 февраля. С тех пор эту меру неоднократно продлевали.





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