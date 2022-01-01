Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Губернаторские ёлки в Перми пройдут 26 и 27 декабря

Приглашения на них получат 1100 детей со всего Пермского края

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дети на ёлке

фото: novyefoto.ru

Министр культуры Пермского края Алла Платонова на заседании правительства сообщила, что Губернаторская ёлка для детей из всего Пермского края пройдёт 26 и 27 декабря в Театре-Театре. Приглашения получат 1100 детей 10-13 лет: отличники учёбы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, многодетные, замещающие семьи), дети-инвалиды.

В программе поездки на ёлку: обед в школах, интерактивные развлечения (конкурсы, игры) в фойе театра, мюзикл «Бременские музыканты» (6+) и выдача новогодних подарков, куда входит 1 кг конфет и цветная зимняя шапочка, и всё это упаковано в яркий рюкзачок с символикой 300-летия Перми.

Главная городская ёлка, по словам главы городского департамента по культуре Василия Головина, пройдёт в ДК им. Солдатова 28 декабря в 10:30 и 13:00. Мероприятие рассчитано на детей 7-12 лет, приглашения получат отличники, дети из малоимущих семей, а также дети тех, кто был призван для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Все дети получат сладкие подарки. Будет работать «Почта Деда Мороза»: дети смогут отправить письма с просьбами и пожеланиями в Великий Устюг.

В программе праздника — детский мюзикл «Тайна новогодних часов» (6+) с участием шоу-группы «Киндер-сюрприз».

Кроме того, в ДК им. Солдатова пройдут ещё и рождественские ёлки 14 и 15 января.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Перми проводятся специальные ёлки: 19 и 20 декабря в ДК «Искра», 22 декабря в ДК им. Кирова, а 26 и 27 декабря в ДК им. Солдатова.

Дмитрий Махонин напомнил, что в связи со сложной ситуацией в стране решено обойтись без масштабных гуляний, однако праздники для детей никто не отменяет.

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