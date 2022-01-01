Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Губернаторские ёлки в Перми пройдут 26 и 27 декабря Приглашения на них получат 1100 детей со всего Пермского края Поделиться Твитнуть

Министр культуры Пермского края Алла Платонова на заседании правительства сообщила, что Губернаторская ёлка для детей из всего Пермского края пройдёт 26 и 27 декабря в Театре-Театре. Приглашения получат 1100 детей 10-13 лет: отличники учёбы, победители конкурсов, соревнований, олимпиад, фестивалей, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (малообеспеченные, многодетные, замещающие семьи), дети-инвалиды.

В программе поездки на ёлку: обед в школах, интерактивные развлечения (конкурсы, игры) в фойе театра, мюзикл «Бременские музыканты» (6+) и выдача новогодних подарков, куда входит 1 кг конфет и цветная зимняя шапочка, и всё это упаковано в яркий рюкзачок с символикой 300-летия Перми.

Главная городская ёлка, по словам главы городского департамента по культуре Василия Головина, пройдёт в ДК им. Солдатова 28 декабря в 10:30 и 13:00. Мероприятие рассчитано на детей 7-12 лет, приглашения получат отличники, дети из малоимущих семей, а также дети тех, кто был призван для участия в специальной военной операции в рамках частичной мобилизации. Все дети получат сладкие подарки. Будет работать «Почта Деда Мороза»: дети смогут отправить письма с просьбами и пожеланиями в Великий Устюг.

В программе праздника — детский мюзикл «Тайна новогодних часов» (6+) с участием шоу-группы «Киндер-сюрприз».

Кроме того, в ДК им. Солдатова пройдут ещё и рождественские ёлки 14 и 15 января.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в Перми проводятся специальные ёлки: 19 и 20 декабря в ДК «Искра», 22 декабря в ДК им. Кирова, а 26 и 27 декабря в ДК им. Солдатова.

Дмитрий Махонин напомнил, что в связи со сложной ситуацией в стране решено обойтись без масштабных гуляний, однако праздники для детей никто не отменяет.

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