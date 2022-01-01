Елена Синица В Пермском крае существенно снижаются объёмы выдачи потребкредитов За год падение показателя составило более 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по октябрь 2022 года жители Пермского края взяли потребительские кредиты на общую сумму 33,1 млрд руб. Это на 44,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по октябрь 2022-го — 59,5 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По динамике этого показателя Пермский край входит в ТОП-30 регионов-лидеров, занимая 17-е место.





В целом по стране в январе-октябре 2022 года было выдано потребительских кредитов на сумму 2,19 трлн руб. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021 года — 3,69 трлн руб.).

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