Число инфицированных коронавирусом в Пермском крае с начала пандемии превысило 450 тысяч За сутки COVID-19 диагностирован у 205 местных жителей Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 205 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 85 жителей в возрасте 60 лет и старше. Госпитализирован 31 человек, 172 выздоровели, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Чайковском, а также в Лысьвенском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 450 002. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9123 чел.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.