В Пермском крае сгорел ангар Площадь пожара составила 560 кв. метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 2 час 43 мин (мст) 7 декабря в дежурную часть МЧС России поступило сообщение о загорании в ангаре, расположенном по ул Ленина в городе Чернушка Пермского края.

На место выехали 17 пожарных, на тушение было направлено шесть единиц техники.

По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горение ангара происходит по всей площади — 560 кв. м.

Ликвидировать пожар удалось в 3 час. 22 мин.

В МЧС отметили, что пострадавших и погибших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

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