В Пермском крае сгорел ангар
Площадь пожара составила 560 кв. метров
В 2 час 43 мин (мст) 7 декабря в дежурную часть МЧС России поступило сообщение о загорании в ангаре, расположенном по ул Ленина в городе Чернушка Пермского края.
На место выехали 17 пожарных, на тушение было направлено шесть единиц техники.
По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горение ангара происходит по всей площади — 560 кв. м.
Ликвидировать пожар удалось в 3 час. 22 мин.
В МЧС отметили, что пострадавших и погибших нет. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.
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