Елена Синица В центре Перми снесли аварийный дом Расчистить площадку планируется до конца месяца Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В центре города по ул. Пермской, 58 снесли аварийный дом. Об этом написал глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

«Аварийный дом весь в граффити уж точно не украшал центр города», — прокомментировал Дёмкин.





По его словам, вывезти строительный мусор и расчистить площадку планируется в течение декабря. В планах на следующий год снести соседний дом — по ул. Пермской, 60. На их месте должны появиться не многоэтажные дома, а здания, соответствующие общему стилю исторического центра, считает Дёмкин.

фото: телеграм-канал Алексей Дёмкин





В целом же, с начала года с улиц Перми уже убрали 52 аварийных дома после полного расселения.

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