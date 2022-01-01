Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новогодние каникулы пермяки смогут отправиться на Полюд на снегоходах В Пермском крае разработаны новые туристические маршруты Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Для новогодних каникул 2023 года в Пермском крае разработана система туристических маршрутов по региону. Об этом на заседании правительства края 7 декабря рассказала министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Для любителей активного отдыха предлагается разветвлённая сеть снегоходных маршрутов: «Зимняя Чусовая в санях снегохода» с посещением посёлка Кын-завод, «Полюд и Ветлан в санях снегохода», «Усьвинские столбы в санях снегохода», «Каменный город и Шумихинские скалы», «Каменный город + Сердце Пармы» с восхождением на гору Ладейная, «Путешествие по трём горкам» — тур в Чусовой на снегоходах.

Среди популярных традиционных маршрутов — Кунгурская пещера и Кунгур (Алла Платонова подчеркнула, что во время каникул Кунгурская пещера получит особое новогоднее оформление), Белая гора, Усолье—Соликамск—Чердынь.

Из новых маршрутов — авто-железнодорожная экскурсия «Уральские виадуки» в Октябрьский район, маршрут «К истокам горнозаводской цивилизации», «По Дягилевским местам» — Чернушинский и Куединский районы, «ДоброГост. Изведанная, неизведанная Добрянка» и др.

Предлагается несколько гастрономических маршрутов, в частности, «Загадки страны Вису» с дегустацией коми-пермяцкой кухни и гастротур в Добрянку с дегустацией чёрной икры и осетрины.

Можно будет отправиться в путешествие непосредственно в новогоднюю ночь: глава краевого минкульта упомянула новогоднюю ночь в санатории «Лесная поляна» и «Снежный Новый год» на горнолыжном комплексе в Губахе.





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