Самым желанным подарком на Новый год для пермяков стали бы деньги Раньше топ подарков возглавлял автомобиль Поделиться Твитнуть

Пермяки рассказали, о каком подарке на Новый год мечтают больше всего. Самым желанным подарком стали бы деньги, второе и третье места подели отпуск и недвижимость. Опрос провели сотрудники сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob,

Деньги хотят найти под ёлкой 22% опрошенных. Уйти в отпуск или получить недвижимость — по 18%. Обзавестись новым девайсом мечтают 10% респондентов. Об автомобиле грезят 9%. О новом наряде — 5%. По 1% желают получить в подарок ремонт в квартире, драгоценности или домашнее животное.

Топ-3 среди мужчин выглядит так: деньги, новый девайс, автомобиль. Среди женщин: отпуск, недвижимость, новый наряд.

В целом за два года предпочтения в новогодних подарках россиян изменились: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас — деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают всё чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас.

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