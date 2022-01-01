Елена Синица Пермские власти представили концепцию застройки микрорайона ДКЖ Здесь появится не менее 200 тыс .кв. м жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В микрорайоне ДКЖ планируется возвести не менее 200 тыс. кв. м жилья и объекты социнфраструктуры. Об этом стало известно на заседании регионального градсовета.

Как поясняет «Коммерсант-Прикамье», застройка планируется на участке в 40 га. Он будет ограничен улицами Барамзиной, Герцена, Локомотивной, Гатчинской, Переселенческой, проспектом Парковым и ул. Зои Космодемьянской. При этом из этих 40 га под жилую застройку отведено 7,5 га.





«Не менее половины фронта застройки должны составлять дома базовой этажности девять этажей с размещением высотных акцентов»,— прокомментировал оператор проекта «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК).





При этом застройка будет формироваться кварталами и по принципу «двор без машин». Гостевые парковки разместят за пределами двора, а стоянки для жителей — на подземном паркинге.





На данный момент власти занимаются подготовкой к освоению двух кварталов, имеется соответствующее распоряжение. Оно касается территории, ограниченной улицами Энгельса, Локомотивной, Углеуральской и Барамзиной (5,2 га).

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