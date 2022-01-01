Елена Синица В Прикамье снижается спрос на персонал Заметнее всего упал спрос на домашний персонал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала hh.ru, в ноябре 2022 года в Пермском крае было открыто почти 14 тыс. вакансий, что на 1,8% меньше, чем в октябре. Об этом сообщает ВЕТТА.

Заметнее всего упал спрос на домашний персонал (-12%). Уменьшилось число вакансий в сферах «Консультирование» (11,6%), «Рабочий персонал» и «Добыча сырья» (-4,7%).





В то же время на 16,4% возрос спрос в сфере «Искусство, развлечения, медиа», на 12,4% — в сфере «Инсталляция и сервис», на 4,7% — в сфере «Управление персоналом». Кроме того, на 4,5% выросло количество вакансий для банковских служащих, на 2,7% — на высший менеджмент.





Как и прежде, самыми востребованными в регионе остаются специалисты сферы продаж, рабочий персонал, строители.

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