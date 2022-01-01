Елена Синица
В Пермском крае иностранца осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ
Он предложил ему 35 тысяч
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В Кунгуре осудили иностранца за дачу взятки сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Поясняется, что мужчина приехал в Россию с поддельными документами. При нём обнаружили водительское удостоверение и российский паспорт, которые были оформлены на вымышленные данные. Он предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 35 тыс.руб., чтобы избежать ответственности.
В результате в отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему назначен штраф в размере 450 тыс. руб.
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