Елена Синица В Пермском крае иностранца осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ Он предложил ему 35 тысяч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кунгуре осудили иностранца за дачу взятки сотрудникам ФСБ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Поясняется, что мужчина приехал в Россию с поддельными документами. При нём обнаружили водительское удостоверение и российский паспорт, которые были оформлены на вымышленные данные. Он предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 35 тыс.руб., чтобы избежать ответственности.





В результате в отношении иностранца возбудили уголовное дело. Ему назначен штраф в размере 450 тыс. руб.

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