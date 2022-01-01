В парках Перми 9 декабря на новогодних елях зажгутся огни Поделиться Твитнуть

НТВ

Зажжение огней на новогодних елях в парках Перми запланировано на 9 декабря. В частности, речь идёт о парках «Счастье есть», им. Чехова и саде им. Миндовского. Об этом сообщили в городском учреждении «ПермьПарк».

Ледовые городки в этих парках заработают в конце декабря.

А в новогодние каникулы со 2 по 6 января в районных парках будет работать резиденция Деда Мороза, где можно будет встретиться с новогодним волшебником и получить подарок.

Ранее сообщалось, что огни на главной ёлке на эспланаде зажгутся 16 декабря, 24 декабря на набережной Перми в лекционном зале откроется резиденция Деда Мороза, а 28 декабря заработает главный ледовый городок.





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